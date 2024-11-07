Inside Harry Potter
Folge 1: Die Macht der Fans
43 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Im Juni 1997 wird der erste Band der "Harry Potter"-Bücher veröffentlicht und ist sofort ein riesiger Erfolg. Kinder auf der ganzen Welt lesen über die Abenteuer des jungen Zauberers und wünschen sich ein bisschen Magie in ihr eigenes Leben. Warner Brothers bekundet bereits früh Interesse an den Filmrechten für die Romane, doch Autorin J.K. Rowling will sicherstellen, dass sie die Kontrolle über ihr Werk behalten kann ...
