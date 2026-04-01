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Inside Transformers

High Noon in Hongkong

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 30.04.2026
High Noon in Hongkong

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Inside Transformers

Folge 5: High Noon in Hongkong

42 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Die Transformers-Trilogie ist so erfolgreich, dass das Studio weitere Filme produzieren möchte. Shia LaBeouf und Megan Fox kehren dem Projekt den Rücken, doch Regisseur Michael Bay kann für einen vierten Teil gewonnen werden. Die Produktion findet größtenteils in Hongkong statt, was das Team vor große Herausforderungen stellt.

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