Inside Transformers
Folge 5: High Noon in Hongkong
42 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Die Transformers-Trilogie ist so erfolgreich, dass das Studio weitere Filme produzieren möchte. Shia LaBeouf und Megan Fox kehren dem Projekt den Rücken, doch Regisseur Michael Bay kann für einen vierten Teil gewonnen werden. Die Produktion findet größtenteils in Hongkong statt, was das Team vor große Herausforderungen stellt.
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