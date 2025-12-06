Zum Inhalt springenBarrierefrei
Interior'n Style - Design mein Heim

Stadthaus mit XXL-Glamour

sixxStaffel 1Folge 2vom 06.12.2025
Stadthaus mit XXL-Glamour

Interior'n Style - Design mein Heim

Folge 2: Stadthaus mit XXL-Glamour

43 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6

Ali Budd designt ein großes und schickes Familienhaus. Dieses enthält unter anderem ein großes Heimkino. Doch Alis Designbüro steht vor einer großen Herausforderung, da sie für den Umbau nur wenig Zeit zur Verfügung hat. Zunächst laufen alle Arbeiten planmäßig, doch eine maßgefertigte Dunstabzugshaube bereitet Probleme bei der Installation und hält die weiteren Möbelmontagen auf. Wird das Team noch rechtzeitig fertig?

Interior'n Style - Design mein Heim
sixx
Interior'n Style - Design mein Heim

Interior'n Style - Design mein Heim

