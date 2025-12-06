Gute Freundin, schwierige KundinJetzt kostenlos streamen
Interior'n Style - Design mein Heim
Folge 3: Gute Freundin, schwierige Kundin
43 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6
Ali Budd wird von Freunden beauftragt, ihr Haus zu renovieren. Zunächst lassen die Kunden Ali kreativen Spielraum, allerdings sind sie nicht von allen Ideen begeistert. Doch die Innendesignerin ist davon überzeugt, dass das Ergebnis ihren Freunden gefallen wird. Kurz vor dem Umbau muss Ali spontan nach New York reisen und überlässt das Projekt ihrem Team. Können alle Vorstellungen der Chefin umgesetzt werden?
