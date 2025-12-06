Zum Inhalt springenBarrierefrei
Interior'n Style - Design mein Heim

Eine Schwäche für Marmor

sixxStaffel 1Folge 8vom 06.12.2025
Eine Schwäche für Marmor

Folge 8: Eine Schwäche für Marmor

42 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6

Ali Budd bekommt immer mehr Projekte und heuert neue Mitarbeiter an. Das derzeitige Büro ist nun zu klein und Ali mietet die angrenzenden Räume im Nebengebäude an. Kurz darauf fliegt das ganze Team nach Italien, um den Erfolg des Designgeschäfts zu feiern. Zudem lässt sich Ali bei einer privaten Führung durch einen örtlichen Marmorsteinbruch für ihre weiteren Aufträge inspirieren.

