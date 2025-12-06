Eine Schwäche für MarmorJetzt kostenlos streamen
Interior'n Style - Design mein Heim
Folge 8: Eine Schwäche für Marmor
42 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6
Ali Budd bekommt immer mehr Projekte und heuert neue Mitarbeiter an. Das derzeitige Büro ist nun zu klein und Ali mietet die angrenzenden Räume im Nebengebäude an. Kurz darauf fliegt das ganze Team nach Italien, um den Erfolg des Designgeschäfts zu feiern. Zudem lässt sich Ali bei einer privaten Führung durch einen örtlichen Marmorsteinbruch für ihre weiteren Aufträge inspirieren.
