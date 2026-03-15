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Into the Wild: Kolumbien

Die Geschichte eines Kapuzineraffen

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
Die Geschichte eines Kapuzineraffen

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Into the Wild: Kolumbien

Folge 1: Die Geschichte eines Kapuzineraffen

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Kolumbien beheimatet ein Zehntel aller Arten des Planeten und ist somit das zweitartenreichste Land der Erde. Das Zusammenspiel aus tropischen Temperaturen und reichlich Regen schafft ideale Bedingungen für eine Vielfalt an Leben. Die Doku-Serie begleitet Tiere, die sich den Lebensbedingungen optimal angepasst haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

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