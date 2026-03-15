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Into the Wild: Kolumbien

Krieger der Llanos

Blue AntStaffel 1Folge 3vom 15.03.2026
Krieger der Llanos

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Into the Wild: Kolumbien

Folge 3: Krieger der Llanos

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Kolumbien beheimatet ein Zehntel aller Arten des Planeten und ist somit das zweitartenreichste Land der Erde. Das Zusammenspiel aus tropischen Temperaturen und reichlich Regen schafft ideale Bedingungen für eine Vielfalt an Leben. Die Doku-Serie begleitet Tiere, die sich den Lebensbedingungen optimal angepasst haben.

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