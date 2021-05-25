Siegfried Massat - Vom Bankräuber zum SicherheitsberaterJetzt kostenlos streamen
JENKE. CRIME.
Siegfried Massat - Vom Bankräuber zum Sicherheitsberater
89 Min. Ab 12
Über fünf Jahrzehnte hat Siegfried Massat viele Millionen eingenommen. Erst sind es kleine Einbrüche, dann kommen Banken, Juweliere und Privathaushalte hinzu. Trotz pedantischer Vorbereitung und Ausführung der Überfälle landet Massat jedoch immer wieder im Knast, insgesamt sind es fast 30 Jahre. Jenke von Wilmsdorff setzt sich mit dem Täter an einen Tisch.