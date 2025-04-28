JENKE. Experiment. Unsterblich: Wollen wir für immer leben?Jetzt kostenlos streamen
JENKE.
Folge vom 28.04.2025: JENKE. Experiment. Unsterblich: Wollen wir für immer leben?
108 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12
In den letzten zwanzig Jahren hat sich Jenke von Wilmsdorff mit spektakulären Experimenten am eigenen Leib zahlreichen Extremsituationen und Herausforderungen ausgesetzt. Hat der mehrfach ausgezeichnete Reporter damit seiner Gesundheit mehr geschadet als gedacht? Für sein Experiment "Unsterblich" will Jenke seinen Alterungsprozess anhalten. Wie stehen seine Chancen? Zum ersten Mal macht Jenke ein Experiment gemeinsam mit seinem Sohn Jánik (30).