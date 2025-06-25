jerks.
Folge 4: Merhaba
21 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12
Ein gebrauchter Tag für Christian: Er begleitet seine Töchter zum Schwimmunterricht; in der Umkleidekabine herrscht totaler Trubel, sodass es einem Nervenzusammenbruch nahe ist. Zudem steht ein wichtiger Termin an, bei dem es um eine neue TV-Produktion geht, in der er gemeinsam mit Fahri die Hauptrolle spielen soll. Schließlich wird seine Freundin Emily beim Ladendiebstahl erwischt.
