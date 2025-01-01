jerks.
Folge 10: Ring of Fire
23 Min.Ab 16
Christian beschließt, Emily endlich einen Antrag zu machen. Er kauft einen sündhaft teuren Ring und plant gemeinsam mit Fahri einen romantischen Abend im Restaurant; der Ring soll in Emilys Dessert versteckt werden. Auch Jacob und Muriel kommen zufällig dazu. Als Jacob Muriel versehentlich mit Emilys Dessert füttert, hat Christian ein Riesenproblem ...
