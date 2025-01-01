Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
jerks.

Der soziale Abstieg

JoynStaffel 1Folge 6
Der soziale Abstieg

Der soziale AbstiegJetzt kostenlos streamen

jerks.

Folge 6: Der soziale Abstieg

21 Min.Ab 12

Christian trifft zufällig seine Ex-Freundin Josie wieder, als diese in einem Müllcontainer rumwühlt. Er ist alarmiert: Hat sie die Trennung von ihm damals nicht verkraftet und ist deshalb in diese prekäre Situation geraten? Josie ruft Christian wenig später an und lädt ihn und seine Freundin Emily zum Diner ein. Der Abend verläuft jedoch komplett aus dem Ruder ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

jerks.
Joyn
jerks.

jerks.

Alle 5 Staffeln und Folgen