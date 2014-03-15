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Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

Joko gegen Klaas - die härtesten Duelle um die Welt

ProSiebenStaffel 3Folge 4vom 15.03.2014
Joko gegen Klaas - die härtesten Duelle um die Welt

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Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

Folge 4: Joko gegen Klaas - die härtesten Duelle um die Welt

141 Min.Folge vom 15.03.2014Ab 12

Nach fünf wahnwitzigen Duellen um die Welt treffen sich unsere beiden Helden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, um noch einmal auf ihre härtesten Challenges zurückzublicken. Im Gespräch mit ihrem Buddy Olli Schulz zeigen Joko und Klaas, was im TV bislang noch nicht zu sehen war: "Behind the Scenes"-Material von ihren Reisen, die Geschichten hinter ihren weltweiten Abenteuern und noch mehr Wutausbrüche von Klaas ...

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