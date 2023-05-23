Alle von ProSieben gegen Joko & KlaasJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 5: Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas
135 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 12
Was passiert, wenn 777 Mitarbeiter:innen von ProSieben höchstpersönlich gegen Joko und Klaas antreten? Ungefähr alles, nur eben nichts, womit man vorher hätte rechnen können. Maximale Anzahl an Gegner:innen, minimale Gewinnchancen - kein Staffelfinale jemals war geeigneter, um Joko und Klaas den letzten Nerv zu rauben.
