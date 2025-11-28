Staffel 1Folge 1vom 28.11.2025
Jonestown - Massenselbstmord einer Sekte
Folge 1: Das Werk eines Verführers
41 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Der Hunger nach Macht und Kontrolle bringt den sadistischen Prediger Jim Jones dazu, seine eigene Sekte, The Peoples Temple, zu gründen. Jones wuchs in großer Armut auf und fiel bereits als Kind durch sein seltsames Verhalten auf. Er verkündete beispielsweise lauthals, er habe besondere Kräfte, könne fliegen und Menschen in den Tod begleiten.
