Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Jonestown - Massenselbstmord einer Sekte

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 05.12.2025
Tod im gelobten Land

Tod im gelobten LandJetzt kostenlos streamen

Jonestown - Massenselbstmord einer Sekte

Folge 4: Tod im gelobten Land

41 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 16

Sektenführer Jim Jones verspricht seiner Gefolgschaft ein Leben im Paradies. Als er sein Versprechen auf der Erde nicht einhalten kann, verlagert er es ins Jenseits. So begehen 900 Menschen in Jonestown Selbstmord mithilfe eins Giftcocktails. Jene, die überleben, stehen vor den Scherben ihrer Existenz.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Jonestown - Massenselbstmord einer Sekte
Kabel Eins Doku

Jonestown - Massenselbstmord einer Sekte

Alle 1 Staffeln und Folgen