2003 wollte Florian seine Schwestern besuchen - doch er kam nie anJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 2: 2003 wollte Florian seine Schwestern besuchen - doch er kam nie an
43 Min.Ab 12
Seit acht Jahren vermissen die Schwestern Bellinda und Viola ihren Bruder Florian. 2003 wollte der damals 20-Jährige seine Schwestern besuchen, doch er kam nie an. Julia Leischik hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Elfriede ist fünf Jahre alt, als ihre Schwester Maria zur Welt kommt. Plötzlich verschwindet das Baby. Ihre Eltern erklären ihr, dass Maria verstorben sei. 52 Jahre später erfährt sie, dass Maria zur Adoption freigegeben wurde. Julia Leischik nimmt die Suche auf.
