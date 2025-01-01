Was geschah wirklich mit Dagmars neu geborenem Sohn?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 4: Was geschah wirklich mit Dagmars neu geborenem Sohn?
44 Min.Ab 12
1977 bringt die 22-jährige Dagmar einen gesunden Jungen zur Welt. Bereits einen Tag später wird ihr mitgeteilt, dass ihr Sohn gestorben sei. Im Laufe der nächsten Jahre ergeben sich immer mehr Ungereimtheiten. Kann Julia Leischik mithilfe der Zuschauer herausfinden, was damals wirklich geschah? Dina kommt 1961 in Esslingen zur Welt. Mit acht Jahren erfährt sie, dass ihr Vater nicht ihr Erzeuger ist. Mit Julia Leischik macht sie sich auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater ...
