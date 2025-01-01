Kann Julia den Kontakt zwischen Kadri und seiner Tochter wieder herstellen?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 9: Kann Julia den Kontakt zwischen Kadri und seiner Tochter wieder herstellen?
43 Min.Ab 12
Kadri Mahmuti, gebürtiger Jugoslawe, wird 1979 in Paris Vater. Als seine kleine Tochter Amida zwei Jahre alt ist, beschließt ihre Mutter, nach Portugal zu ziehen. Kadris größte Angst ist es, Amida nie wiederzusehen. Julia ist seine letzte Hoffnung ... Im August 2000 sehen die Schwestern Angela und Simone ihren Vater Hans Jürgen Wagner das letzte Mal. Was danach geschah, bleibt bis heute unklar. Julia Leischik hofft, mit der Hilfe ihrer Zuschauer neue Hinweise liefern zu können.
