Kathrins Sehnsucht nach ihrem leiblichen Vater

SAT.1Staffel 1Folge 5
44 Min.Ab 12

Mit neun Jahren erfährt Kathrin aus Wolfenbüttel von Nachbarskindern, dass der Mann an der Seite ihrer Mutter nicht ihr leiblicher Vater ist. Für Kathrin bricht eine Welt zusammen. Sie findet heraus, dass ihr Vater ein britischer Soldat ist, der ihre Mutter noch vor ihrer Geburt verlassen hat. Kathrin kennt die genauen Hintergründe bis heute nicht, doch die Sehnsucht nach ihrem Vater lässt die 42-Jährige einfach nicht los. Julia Leischiks spannende Suche beginnt in Manchester ...

SAT.1
