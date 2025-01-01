Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Staffel 2Folge 1
45 Min.Ab 12

Seit 22 Jahren hat Angelika (56) nichts von ihrem geliebten Bruder Leonhard (61) gehört, sie weiß nicht einmal, ob er noch lebt. Ohne Angelikas Wissen macht sich Julia auf die Suche nach Leo. Mit dem Ergebnis möchte sie die Aachenerin überraschen. Fall 2: Dewi wird mit sechs Monaten aus Sri Lanka adoptiert. Mit 15 bekommt sie ein Foto ihrer leiblichen Mutter, auf dem auch ein kleines Mädchen zu sehen ist. Julia begibt sich auf eine abenteuerliche Suche.

