SAT.1Staffel 2Folge 5
45 Min.Ab 12

Pamela und ihr krebskranker Mann Michael haben nur einen Wunsch: Sie wollen ihren Sohn Gordon wiedersehen. Der Junge wurde ihnen weggenommen und zur Adoption freigegeben, nachdem Michael versucht hatte aus der DDR zu fliehen. Anita vermisst ihren Zwillingsbruder. Die beiden stammen aus Madagaskar und wurden gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Für Julia beginnt eine schwierige Suche, denn Anita hat keinerlei Anhaltspunkte über seinen Verbleib.

