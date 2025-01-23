Wird Karin ihre geliebte Schwester nach 40 Jahren wiedersehen?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 3: Wird Karin ihre geliebte Schwester nach 40 Jahren wiedersehen?
45 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Karin und ihre Schwester Erika wachsen getrennt auf, verbindet aber eine enge Beziehung. Seit sich die beiden jungen Frauen nach einem Umzug aus den Augen verloren haben, wünscht sich Karin (70) ihre geliebte Schwester nach über 40 Jahren wiederzusehen. Fall 2: Als Sarah zwei Jahre alt ist, verlässt ihre Mutter die Familie. Seither fragt sich die heute 33-Jährige nach dem Warum. Julia begibt sich auf Spurensuche in den USA, wohin die Mutter angeblich gegangen sein soll.
