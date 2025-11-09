Als Kinder getrennt: Detlef sucht seinen BruderJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 4: Als Kinder getrennt: Detlef sucht seinen Bruder
46 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
1977 wird der damals siebenjährige Detlef zur Pflege abgegeben. In dieser Familie geht der Junge durch die Hölle und die Sehnsucht nach seinen leiblichen Verwandten begleitet ihn jeden Tag. Im Erwachsenenalter versucht er, Kontakt zu seinen Eltern und Geschwistern aufzunehmen. Außerdem erfährt er, dass sein Bruder Frank von einer schwedischen Familie adoptiert wurde. Nun setzt Detlef all seine Hoffnung in Julia und ihr Team, um Frank zu finden.
