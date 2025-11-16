Herzenswunsch: Jürgen vermisst seinen kleinen BruderJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 5: Herzenswunsch: Jürgen vermisst seinen kleinen Bruder
46 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Als Jürgen erfährt, dass er einen kleinen Bruder hat, der einst zur Adoption freigegeben wurde, bricht für ihn eine Welt zusammen. Nur ein altes Kinderfoto ist ihm von seinem Bruder geblieben. Jürgen gibt die Hoffnung nicht auf, ihn eines Tages zu finden. Julia möchte seinen Herzenswunsch erfüllen und begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Ihre Suche führt sie an einen der schönsten Orte Deutschlands: die Insel Sylt. Dort macht sie eine erstaunliche Entdeckung.
