Verlorene FreundschaftenJetzt kostenlos streamen
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Folge 1: Verlorene Freundschaften
45 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Seit 1985 vermisst Ulrike ihre Freundin Nathalie schmerzlich. Ein rätselhafter Anruf hatte damals ihre innige Verbindung beendet. Jahrzehnte später macht sich Ulrikes Patentochter heimlich auf die Suche. Cristina und Cristina teilten nicht nur denselben Vornamen, sondern auch eine unzertrennliche Freundschaft: Sie wuchsen in Lissabon wie Schwestern auf. Doch als eine von ihnen 1986 nach Deutschland auswanderte, brach der Kontakt für immer ab.
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