Julia - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 011
43 Min.Folge vom 19.10.2005Ab 6
Im alten Bootshaus der Familie Gravenberg lassen Julia und Daniel endlich ihren Gefühlen freien Lauf und verbringen einen ganzen Tag zusammen. Dabei werden sie fast erwischt. Sie ahnen nicht, dass sie mit ihrem Fernbleiben in der Firma Gravenberg ein kleines Chaos anrichten. Doch niemand bringt die beiden miteinander in Zusammenhang.
