Julia - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 004
42 Min.Folge vom 10.10.2005Ab 6
Julia kann und will Daniel nicht vergessen. Trotzdem versucht sie einen Neustart und freut sich sehr über die Hilfe von Tobias, der ihr ein Vorstellungsgespräch verschafft. Das Leben der Gravenbergs wird überschattet von der Frage, wer der Nachfolger des Firmenchefs wird. Annabelles größtes Glück wäre es, ihren Sohn Daniel auf den Posten zu setzen.
