Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 003
43 Min.Folge vom 07.10.2005Ab 6
Julia und ihre Mutter sind froh, bei Tobias, einem alten Freund der Mutter, eine Bleibe gefunden zu haben. Julia aber hat Sehnsucht nach Daniel. Lilly, die Tochter von Tobias, freundet sich mit ihr an und tröstet sie. Auch Daniel ist verzweifelt, wegen der Trennung von Julia. Werner erholt sich und genießt es, seinen Sohn Frederik um sich zu haben.
