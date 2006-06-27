Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 162
43 Min.Folge vom 27.06.2006Ab 6
Das Verhältnis zwischen Julia und Frederik ist belastet. Auch Andreas und Silke geraten in ihrer Probe-WG aneinander. Charlotte weicht nicht mehr von Maries Seite. Annabelle hat Daniel gegenüber ein schlechtes Gewissen, der unter den Umständen und der Ungewissheit leidet. Wird sie endlich mit der Wahrheit rausrücken und ihren Sohn entlasten?
