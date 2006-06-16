Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 158

TelenovelaStaffel 11Folge 8vom 16.06.2006
43 Min.Folge vom 16.06.2006Ab 6

Julia berichtet Frederik von den Neuigkeiten und kann ihn damit endlich von seinen Schuldgefühlen befreien. Daniel erleidet nach seinem Alkoholexzess einen Blackout und wacht erst am nächsten Morgen ahnungslos auf. Charlotte stellt ihre Beziehung zu Kolja in Frage. Annabelle tritt Daniel mit gemischten Gefühlen entgegen. Kann sie ihrem Sohn gegenüber die Fassade aufrechterhalten?

