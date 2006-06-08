Julia - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 155
43 Min.Folge vom 08.06.2006Ab 6
Daniel will alles für seine Liebe tun, doch trifft er wirklich die richtige Entscheidung? Auch Julia ist unsicher, wie sie sich verhalten soll. Annabelle ist fassungslos, als Daniel in die Villa zurückkehrt. Lilly muss erkennen, dass ihre Pläne nicht so leicht zu verwirklichen sind. Gerade als Annabelle glaubt, die Situation wieder unter Kontrolle zu haben, erfährt Daniel eine erschreckende Wahrheit.
