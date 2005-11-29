Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 040

TelenovelaStaffel 3Folge 10vom 29.11.2005
43 Min.Folge vom 29.11.2005Ab 6

Julia stellt Annabelle zur Rede, denn sie hat den Deal zwischen ihr und Jörg beobachtet. Annabelle lässt Julia abblitzen und ist damit beschäftigt, Jörg endgültig loszuwerden. Daniel versucht, sich bei seiner Familie für sein Verhalten zu entschuldigen. Kolja nimmt die Schuld der zerstörten Porzellanserie auf sich, was ihn in enorme Schwierigkeiten bringt.

Telenovela
