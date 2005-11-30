Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 041

TelenovelaStaffel 3Folge 11vom 30.11.2005
Folge 041

42 Min.Folge vom 30.11.2005Ab 6

Julia ist fest entschlossen, Daniel zurückzugewinnen. Sie lässt sich von Jörg nicht mehr einschüchtern. Daniel kann sich die Trennung von Julia nicht erklären. Er erinnert sich an seine Ex-Freundin Marie. Frederik bedankt sich bei Patrizia für die gute Zusammenarbeit auf der Messe. Niko will, dass Patrizia Frederik endlich die Wahrheit sagt.

