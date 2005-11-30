Julia - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 041
42 Min.Folge vom 30.11.2005Ab 6
Julia ist fest entschlossen, Daniel zurückzugewinnen. Sie lässt sich von Jörg nicht mehr einschüchtern. Daniel kann sich die Trennung von Julia nicht erklären. Er erinnert sich an seine Ex-Freundin Marie. Frederik bedankt sich bei Patrizia für die gute Zusammenarbeit auf der Messe. Niko will, dass Patrizia Frederik endlich die Wahrheit sagt.
