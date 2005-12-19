Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 054

TelenovelaStaffel 4Folge 9vom 19.12.2005
Folge 9: Folge 054

43 Min.Folge vom 19.12.2005Ab 6

Julia ist über Maries Enthüllung schockiert. Sie macht sich Vorwürfe, dass sie selbst diejenige war, die mit ihren Ratschlägen Marie zurück in Daniels Arme getrieben hat. Eva fragt Werner vorsichtig, ob es nicht sinnvoll sei, eine fremde Hilfe für seine Chronik einzustellen. Silke hilft Lilly, alles für einen perfekten Abend mit Tim zu organisieren.

Telenovela
