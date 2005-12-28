Julia - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 060
43 Min.Folge vom 28.12.2005Ab 6
Julia stellt sich zu Annabelles Entsetzen als die wahre Urheberin der Porzellan-Entwürfe, die Patrizia als ihre ausgibt, heraus. Silke freut sich auf Jörgs Einweihungsparty und stellt überrascht fest, dass sie der einzige Partygast ist. Gravenberg Senior muss erkennen, dass er mit seiner Chronik alleine nicht zurecht kommt. Widerwillig engagiert er Christa nun doch. Annabelle versucht alles, um die Porzellanproduktion nach Julias Entwürfen zu stoppen, doch dann erfährt sie, dass die Entwürfe den Goldberg Designwettbewerb gewonnen haben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick