PULS 4Staffel 2Folge 1
48 Min.Ab 6

Wir treffen wieder auf den Käsemillionär Roland Ludomirska, er will mehr Fokus auf die Familie legen. Nadja Ondrusik hat einen Geschäftstermin in Tirol, sie versucht zwischen Skigebiet-Betreibern aus Osteuropa und Österreich zu vermitteln. Neu dabei: OnlyFans Model und Reality-TV-Sternchen Sabrina Wlk. Mit ihrem Freund Alexander Sattler führt die Wiener Barbie ein Luxusleben in bester Innenstadtlage in Wien. Außerdem wieder mit dabei: Multiunternehmer Chris Steiner.

PULS 4
