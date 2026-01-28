Böse Überraschungen und Shoot für FoodJetzt kostenlos streamen
Junges Geld - Uns gehört die Welt
Folge 2: Böse Überraschungen und Shoot für Food
50 Min.Ab 6
Österreichs größte FitnessFood-Bloggerin Carina Baier aka Carina Berry feiert ihren Einstand. Bevor Carina ihren Liebsten Alberto auf Bali trifft, produziert sie mit ihrer Familie noch schnell ein Reel. Netzwerkerin Nadja Ondrusik und ihr Partner Jürgen Peindl sind auf einer feuchtfröhlichen Spritztour durch die Champagne. Auf der Party anlässlich ihres 27. Geburtstages droht bei Sabrina Wlk die Stimmung zu kippen. Roland Ludomirska ziehts aus der Grünen Steiermark an den Wörthersee.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick