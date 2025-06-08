Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Geiselnahme im K11

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 08.06.2025
Geiselnahme im K11

K11 - Die neuen Fälle

Folge 2: Geiselnahme im K11

23 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Ein Geiselnehmer hat sich im K11 verschanzt. Um das Leben der schwerverletzten Geisel zu retten, lässt sich Hauptkommissarin Alexandra Rietz eintauschen. Dann beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit! Die Ermittler haben nur eine Stunde, um die Forderung des Geiselnehmers zu erfüllen, ansonsten stirbt ihre Kollegin ...

