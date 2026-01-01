Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 27: Zimmer 825

23 Min.Ab 12

Mysteriöser Mord in einem Hotelzimmer! Äußerlich ist der Tote fast unversehrt, doch die inneren Organe sind auf unerklärliche Weise zerfetzt worden. Die Überwachungskamera beweist, dass in der Tatnacht niemand das Zimmer betreten hat. Die Kommissare Daniela Stamm und Tim Stammberger stehen vor einem Rätsel. Wer hat den Mann umgebracht? Und vor allem wie?

