Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Mord im Rampenlicht

SAT.1Staffel 2Folge 41
Mord im Rampenlicht

Mord im RampenlichtJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 41: Mord im Rampenlicht

23 Min.Ab 12

Robert Ritter is back! Nach vielen Jahren kehrt der Kommissar zurück ins K11 und unterstützt die Kollegen bei einem rätselhaften Verbrechen: Eine Primaballerina wird während der Probe auf der Bühne angeschossen. Der Schuss ist Teil des Theaterstücks und im Waffenlauf steckt noch eine zweite Kugel. Soll es ein weiteres Opfer geben?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen