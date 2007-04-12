KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 11: Verantwortung
44 Min.Folge vom 12.04.2007Ab 16
Sylvia kommt auf der Intensivstation zu sich. Sie will ihre Tochter sehen, danach ihre Aussage machen. Leo will ihre Aussage selbst aufnehmen - aber er hat Angst davor. Voller Wut auf sich selbst, weil er nicht bei ihr war, wirft er ihr vor, freiwillig mit dem Kidnapper Sex gehabt zu haben. Sylvia ist zutiefst gekränkt und fühlt sich unendlich einsam. Jans Alleingang stößt bei seinem Freund und Vorgesetzten Enders auf totales Unverständnis. Unerbittlich konfrontiert Enders ihn mit seinen charakterlichen Schwächen, aber auch Jan kritisiert Enders und verweist ihn in seine Grenzen.
