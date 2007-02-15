KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 4: Unter Druck
44 Min.Folge vom 15.02.2007Ab 16
Das gesamte Computernetz ist zusammengebrochen. Die Fälle der Nachtschicht konnten nicht bearbeitet werden, dementsprechend chaotisch geht es in der Wache zu. Der verhaltensauffällige, aber als harmlos bekannte Henry Zander wird verhaftet, weil er in einer Straße parkende Autos beschädigt hat, auch das von Manfred Rahn. Als Jan in der Wache ankommt, will Henry gerade türmen, woran ihn ein unscheinbar wirkender Mann eindrucksvoll hindert. Kristin setzt Rahn und Zander in getrennte Überwachungsräume. Als Enders kommt, greift er nicht in das Geschehen ein, sondern beordert Leo in sein Büro ...
