Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Schlagfertig

SAT.1Staffel 2Folge 38
Folge 38: Schlagfertig

23 Min.Ab 12

Ein 14-jähriges Mädchen schlägt seit Wochen scheinbar ohne Grund seine Mutter. Hat der Tod des Hundes die Jugendliche so aggressiv werden lassen? Der Familienhelfer findet schließlich heraus, was die Schülerin so mitnimmt. - Ein siebenjähriges Mädchen nimmt seine Puppe überall mit hin, sogar in die Schule, obwohl es Eltern und Lehrer schon verboten haben. Warum kümmert sich das Kind so übermäßig liebevoll um Babypuppe Emmi?

SAT.1
