Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 39: Ver-rückte Welt
24 Min.Ab 12
Der siebenjährige Till läuft nur noch rückwärts! Seine besorgte Mutter ist verzweifelt - ihr Sohn ist nicht zum Vorwärtslaufen zu bewegen! Hat der Junge ein motorisches Problem? Oder ist eine innere Not der Grund? - Die 16-jährige Zora sprüht sich aus Versehen rote Farbe in die Augen - dabei wollte sie nur das Auto ihres zukünftigen Stiefvaters verunstalten! Doch was hat sie auf einmal gegen ihn? Warum will der Teenager um jeden Preis die anstehende Hochzeit verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick