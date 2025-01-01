Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 2Folge 39
Folge 39: Ver-rückte Welt

24 Min.Ab 12

Der siebenjährige Till läuft nur noch rückwärts! Seine besorgte Mutter ist verzweifelt - ihr Sohn ist nicht zum Vorwärtslaufen zu bewegen! Hat der Junge ein motorisches Problem? Oder ist eine innere Not der Grund? - Die 16-jährige Zora sprüht sich aus Versehen rote Farbe in die Augen - dabei wollte sie nur das Auto ihres zukünftigen Stiefvaters verunstalten! Doch was hat sie auf einmal gegen ihn? Warum will der Teenager um jeden Preis die anstehende Hochzeit verhindern?

