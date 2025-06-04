Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Der Klassenclown

SAT.1Staffel 2Folge 49
Der Klassenclown

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 49: Der Klassenclown

23 Min.Ab 12

Der siebenjährige Timo geht nur noch als Clown zu Schule und stört mit seiner Show permanent den Unterricht! Lebt er diese Rolle so konsequent, weil er mit dem Zirkus herumziehen möchte? - Eine 14-Jährige erleidet bei der Sportgymnastik einen Schwächeanfall, weil sie zu lange trainiert hat. Ihre Mutter macht sich große Sorgen, denn auch in allen anderen Lebensbereichen überfordert sich das Mädchen total: Was sitzt ihr bloß so im Nacken, dass sie sich keine Pause mehr gönnt?

SAT.1
