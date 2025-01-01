Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 2Folge 54
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 54: Hände weg

24 Min.Ab 12

Ein kleiner Junge geht plötzlich auf Abstand zu allen Menschen, verhüllt sich und wird extrem nervös, wenn ihm jemand zu nahe kommt. Was ist dem Kind passiert? - Die 15-jährige Lisa kommt mit ausgerissenen Haaren in die Klinik. All ihre Erklärungen sind offensichtlich Lügen. Ist das Mädchen Opfer häuslicher Gewalt? Oder hat Lisa andere Probleme, von denen ihre Mutter nicht das Geringste ahnt?

SAT.1
Alle 4 Staffeln und Folgen