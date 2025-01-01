Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Augen zu und durch!

SAT.1Staffel 2Folge 77
Augen zu und durch!

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 77: Augen zu und durch!

23 Min.Ab 12

Die siebenjährige Emilia isoliert sich von ihrer Familie und schaut keinem mehr in die Augen! Hat es etwas mit der Nacht zu tun, in der ihre ältere Schwester sie allein gelassen hat? Außerdem: Eine Fünfjährige verfällt in der KiTa tagelang in einen Rollenspielwahn und kommuniziert dabei über streiterfüllte Verhaltensweisen, die nicht zu einem Kindergartenkind passen. Was ist die Ursache?

