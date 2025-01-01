Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

BFF

SAT.1Staffel 2Folge 84
BFF

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 84: BFF

23 Min.Ab 12

Eine Achtjährige klagt oft über Bauchschmerzen und haut deswegen ständig aus ihrem Schulunterricht ab. Organisch scheint sie aber kerngesund zu sein. Läuft sie vor etwas weg, was ihr Angst macht? Und: Eine junge Mutter muss mit einer schmerzhaften Brustentzündung in die Klinik. Ihr drei Monate alter Sohn verweigert urplötzlich das Stillen, obwohl er außer Muttermilch aus der Brust nichts trinkt. Wie soll sie den Säugling satt bekommen, wenn er Flasche und Brust verweigert?

