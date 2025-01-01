Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 95: Kiaras Katastrophenkugel
23 Min.Ab 12
Ein achtjähriges Mädchen glaubt, hellsehen zu können. Nur sagt sie immer düstere und schlimme Ereignisse voraus. Was bringt das Kind dazu? - Ein 16-Jähriger steigert sich plötzlich extrem in seinen Sport, American Football, hinein und provoziert geradezu Verletzungen. Setzt der Trainer ihn zu sehr unter Druck? Oder womit hängt das veränderte Verhalten des Jugendlichen zusammen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick